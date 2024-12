Pianetamilan.it - Milan, Zeroli è pronto per il grande salto? La stagione tra ruolo e Milan Futuro

è uno dei tanti talenti del vivaio rossonero. Il centrocampista sta vivendo unadi cambiamenti, visto che è passato dall'essere il capitano delPrimavera, a diventare sempre il capitano, ma del, facendo unmolto importante salendo in Serie C. Il rossonero ha cambiato anche allenatore, passando da Ignazio Abate a Daniele Bonera. In tutto questo, anche ilè cambiato: nella Primavera di Abate giocava molto più alto, a volte quasi come seconda punta accanto a Camarda. Kevin, in Serie C, sta giocando molto più basso, da mediano praticamente. In questanon è stato ancora coinvolto moltissimo dalla prima squadra di Paulo Fonseca (una sola presenza con pochi minuti).ha avuto la sfortuna di infortunarsi proprio quando ilaveva necessità nelvisti i tanti infortuni.