Insulti razzisti e omofobi a Venezia contro studenti napoletani

Durante il Gran ballo storico di Natale a, glidell’Isis Archimede di Ponticelli hanno subitoda parte del pubblico e di alcuni coetanei. Un’esperienza che doveva essere culturale e formativa si è trasformata in un episodio di discriminazione. Ecco i dettagli e la denuncia della preside. Partecipazione al gran ballo storico di natale L’Isis Archimede di Ponticelli, grazie a un corso di danza finanziato con i fondi PNRR, ha partecipato al prestigioso evento di, portando ventitra i 14 e i 18 anni. I ragazzi, vestiti in costumi ispirati all’epoca borbonica, hanno rappresentato la scuola in un’iniziativa che doveva celebrare la cultura e la storia. Purtroppo, l’entusiasmo si è trasformato in amarezza a causa degliricevuti da alcuni partecipanti e spettatori.