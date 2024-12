Anteprima24.it - Incendio al sito di rifiuti: nuovo ciclo di monitoraggi dell’Arpac

Tempo di lettura: 2 minuti“In eal secondodio, svolto con un campionatore ad alto flusso di aria posizionato nei pressi del luogo dell’, la sommatoria di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera è risultata inferiore a 0,024 pg/Nm3 (picogrammi per normal metro cubo), inferiore dunque al valore di riferimento pari a 0,150 pg/Nm3”. Lo fa sapere, con una nota, l’Arpac che ha avviato una specifica azione dio dell’aria a seguito all’che nella notte tra il 22 e il 23 dicembre che è divampato neldi recupero della frazione organica deisolidi urbani, nella zona industriale di Salerno. “Inoltre, sono disponibili i dati relativi alla determinazione delle polveri sottili del primodi campionamento, con un valore pari a 868 microgrammi/Nm3, superiore al valore di 50 microgrammi/Nm3, utilizzato a riferimento nel caso in esame (limite che il decreto legislativo 155/2010 impone non debba essere superato per più di 35 volte all’anno, come media giornaliera).