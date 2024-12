Panorama.it - Il nuovo bluff di Hamas sugli ostaggi

Il recente ottimismo che circondava i negoziati sul destino deglitra Israele eha lasciato il posto a una crescente frustrazione, dopo che i funzionari israeliani hanno rivelato ostacoli significativi nei loro rapporti con il gruppo terroristico, in particolare con Mohammed Sinwar fratello dell’ex leader Yahya Sinwar ucciso dalle Forze di Difesa israeliane (IDF) lo scorso 16 ottobre 2024 a Tal as Sultan (Gaza). Anche Mohammed Sinwar ha trascorso diversi anni nelle carceri israeliane negli anni '90 ed è diventato il leader della Brigata Khan Younis dinel 2005. Israele non ha ancora ricevuto dala lista deglivivi e morti che dovrebbero essere rilasciati nella prima fase di un eventuale accordo per il cessate il fuoco. Secondo il quotidiano Israel Hayom,sta facendo marcia indietro rispetto alle posizioni più morbide delle ultime settimane:«sta effettivamente facendo marcia indietro rispetto all'ammorbidimento che ha portato alla ripresa dei colloqui, e sta ancora una volta chiedendo l'impegno di Israele a porre fine alla guerra nell'ultima fase di accordo come condizione per l'attuazione della prima», ha affermato al giornale un alto funzionario anonimo.