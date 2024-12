Tutto.tv - GF, scoppia la lite furiosa delle Feste: tutti contro Perla Maria, il motivo

Le giornatenatalizie all’interno della casa del Grande Fratello sarebbero dovute trascorrere in un clima di pace e serenità. Tra la cena della Vigilia e il giorno di Natale tuttavia, è apparso evidente che c’è ancora spazio per diversi malumori.Neppure i dolci videomessaggi ricevuti nella diciannovesima puntata e i regali arrivati da parte di amici e parenti, sono riusciti a riportare l’armonia trai concorrenti. Particolarmente brusco è stato lo sche ha visto protagonisti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ormai divisi da una frattura irreparabile. Ma la giornata di Santo Stefano non è stata da meno. A finire al centropolemiche, questa volta, è stata. Stefania ed Eva rimproverano gli inquilini: “Un po’ di rispetto”Gli allenamenti per le coreografie di Enzo Paolo Turchi avevano per un momento messo le nuove arrivate, Eva e Stefania, l’unal’altra.