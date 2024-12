Oasport.it - Eurolega, Ettore Messina tuona: “Gli arbitri ci hanno trattato come dei rookie. Questa è la verità”

ASSAGO – Dopo la sconfitta di misura patita all’Unipol Forum contro i greci dell’Olympiakos per 83-84 nella 18esima giornata dell’2024-2025, nel primo match del girone di ritorno della stagione regolare, gli animi nella sala stampa dell’impianto meneghino non sono propriamente rilassati.Georgios Bartzokas, l’head coach dei greci, può esultare per l’affermazione esterna dei suoi mentre, capo allenatore dell’Olimpia Milano, deve fare un bilancio fra quello che non ha funzionato e quanto di buono i suoicomunque messo sul parquet, pur dovendo superare diverse difficoltà, in parte anche legate alle scelte – a volte discutibili – della squadra arbitrale.Georgios Bartzokas: “E’ stata una partita molto bella. Tutte e due le squadrecombattuto per ottenere la vittoria e imporsi sul campo di una delle contender,Milano, fa sempre piacere.