Cotechino amato e odiato | 10 ottimi vini da provare per degli abbinamenti originali ma di sicura riuscita

Come tutte le preparazioni legate ai cibi poveri, non è facile andare a ricercare quelle che sono le origini del. Le radici affondano infatti in tempi remotissimi, ma sono rintracciabili probabilmente tra le nebbie della Pianura Padana, zona che da sempre ha un rapporto privilegiato con le preparazioni a base di carni di maiale. Potremmo impropriamente definire iluna sorta di "salsiccia di recupero": infatti la sua ricetta prevede sì tagli magri, ma quelli più duri e muscolosi (e meno adatti alle lunghe conservazioni), uniti a nervetti, tendini, muso, spalla e cotenna, insomma a parti meno nobili dell'animale, ma che non potevano comunque essere sprecate. Macinato il tutto, arricchito e insaporito con sale, spezie varie e, non di rado, vino, l'impasto veniva, e viene tutt'ora, insaccato nel budello.