Che cos’è il Boxing Day e perché si chiama così?

IlDay, celebrato il 26 dicembre, è una tradizione storica che trova origine nell’Inghilterra vittoriana. Nonostante il nome, non ha nulla a che vedere con il pugilato. Questa festività nacque come un giorno di generosità e donazioni per i meno fortunati e, nel tempo, si è trasformata in un’occasione per rilassarsi, praticare sport e dedicarsi allo shopping. Scopriamo insieme le sue origini, il significato e come viene celebrato oggi.Il nome “Day” risale al XIX secolo, durante il regno della Regina Vittoria. In questo giorno, i padroni delle case nobiliari donavano ai loro servitori una “scatola di Natale” contenente cibo, denaro o regali, come segno di ringraziamento per il lavoro svolto durante l’anno. I servitori, spesso impegnati a lavorare per i loro datori di lavoro durante il giorno di Natale, potevano finalmente prendersi una giornata libera per visitare le proprie famiglie e portare con sé i doni ricevuti.