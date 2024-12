Biccy.it - Britney, lo sfogo cancellato: “Tornare sul palco? Mi hanno rovinata”

Leggi su Biccy.it

La sera di NataleSpears si è lasciata andare ad un lungoin cui ha puntato il dito contro gli utenti che la prendono in giro per i suoi video in cui balla. La principessa del pop ha spiegato che ha ancora molti problemi fisici dovuti ad un ricovero forzato, quando nel 2019 è stata chiusa in una clinica contro la sua volontà. In quei mesi di “prigionia” afatto di tutto e lei sostiene che le angherie subite abbiano ancora delle ripercussioni sul suo fisico. La Spears ha anche ammesso che le mancano i fan e la sensazione che provava quando si esibiva sui palchi di tutto il mondo, ma che al momento non è nelle condizioni disotto i riflettori.Spears, losu Instagram.“Così tante personeavuto da ridire sul fatto che io esprima me stessa attraverso l’arte! Penso che molti di voi non sappiano che ho ancora danni ai nervi sul lato destro di tutto il mio corpo a causa di un’esperienza orribile che ho avuto in cui sono stata messa da qualche parte contro la mia volontà e ho dovuto letteralmente sedermi su una sedia 10 ore al giorno 7 giorni alla settimana per 4 mesi! Non mi aspetto che qualcuno mi creda ma ho i programmi di tutto questo! E stato orribile quello chefatto,ferito il mio corpo! Ho deciso oggi il mio processo di guarigione, ma quello che non mostro è il mio braccio destro e la mano rigida per la prima ora dopo che mi sveglio ogni mattina, non é in grado di muoversi in avanti a causa di un piano estremamente malato fatto da persone malvagie.