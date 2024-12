Biccy.it - Ammissione di Zeudi su un bacio mai andato in onda: “Sotto le coperte”

Dopo un avvicinamento e una chimica artistica con Helena Prestes, la sera di NataleDi Palma si è lasciata andare con Alfonso D’Apice. La Miss Italia e il gieffino sono andati in camera e dopo essersi coperti con un cuscino hanno iniziato a baciarsi, il limone non si è visto, ma i microfoni del Grande Fratello non hanno lasciato spazio a dubbi. Poco dopo ilcon Alfonso,ha raggiunto Chiara Cainelli ed ha fatto un’. La Di Palma ha rivelato di essersi baciata con Helenale. A quanto pare nel giro di 24 oreha baciato due gieffini diversi. La 23enne però si è ben guardata dal confessare il limone con Alfonso, vedremo se prima di lunedì sera riuscirà a dirlo a qualcuno.diDi Palma: “Mi ha baciatale”.“Non so, oggi è strana, ma non voglio criticarla.