WWE | Gli OTM sono i nuovi n1 contenders agli NXT Tag Team Championships

Zonawrestling.net - WWE: Gli OTM sono i nuovi n°1 contenders agli NXT Tag Team Championships

Leggi su Zonawrestling.net

Gli Out The Mud (Bronco Nima e Lucien Price) siguadagnati una possibilità titolata per le cinture Tagdi NXT, attualmente detenute dai Fraxiom (Nathan Frazer e Axiom). Il duo ha vinto un Christmas Chaos fatal 4-way tagmatch comprendente oltre a loro: Hank And Tank (Hank Walker e Tank Ledger), No Quarter Catch Crew (Myles Borne e Tavion Heights) e The Family (Luca Crusifino e Channing “Stacks” Lorenzo) nell’episodio di NXT del 24 Dicembre. La parte finale ha visto un Babbo Natale, rivelatosi poi Ridge Holland, colpire Tony D’Angelo con una DDT distraendo così Luca Crusifino e Channing “Stacks” Lorenzo permettendoOTM di connettere la loro finisher e di portarsi a casa la vittoria. Santa just took out @TonyDangeloWWE, and OTM are now the new No. 1! #WWENXT pic.