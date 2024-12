Lanazione.it - Toscana, apertura del Giubileo 2025. I luoghi sacri da visitare in pellegrinaggio

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 25 dicembre 2024 – Con l’della Porta Santa della Basilica di San Pietro a Roma, il 24 dicembre è iniziato ufficialmente il, indetto da papa Francesco, che, ovviamente, viene celebrato anche dalle diocesi toscane. Per quanto riguarda il programma delle celebrazioni a Roma, il Papa ha presieduto la Santa Eucarestia in piazza San Pietro, poi il rito dell’della Porta Santa, aperta fino al 6 gennaio. La domenica successiva, 29 dicembre, il Papa aprirà la porta santa in San Giovanni in Laterano. Il 1 gennaioverrà aperta la Porta Santa della Basilica papale di Santa Maria Maggiore e infine domenica 5 gennaio sarà aperta la Porta Santa della Basilica papale di San Paolo fuori le Mura. Il Papa ha stabilito inoltre che domenica 29 dicembre, in tutte le cattedrali e concattedrali, i vescovi diocesani celebrino la santa Eucaristia come solennedell'Anno giubilare.