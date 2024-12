Biccy.it - Scenata di Shaila contro Lorenzo, poi appello all’ex: “Torno da te”

Dramma natalizio nella casa del Grande Fratello, ieri notte c’è stata una nuovadiGattaSpolverato. Tutto è cominciato quando il gieffino milanese ha fatto gli auguri di Natale a tutti, tranne che a, che non l’ha presa benissimo ed è andata in camera, dando vita ad una sfuriata quasi comica. La Gatta si è sfogata con Chiara e MariaVittoria, dicendo chedeve stare solo, perché non è pronto per nessuna donna. Durante la sual’ex velina ha anche fatto unal suo ex fidanzato (aveva già parlato bene di lui a ottobre), Salvatore Monaco, un calciatore di Serie C: “Ti verrò a cercare, scusami se non ti ho capito, sei bono, gentile e intelligente, ti voglio bene“.Un Natale tranquillo al Grande Fratello.Ladi Natale diGatta.