RAI assume con indeterminato | 1700€ con diploma ma devi trasferirti in questa città

Se sognate di lavorare nel mondo della televisione, la RAI ha pubblicato un bando per un lavoro da quasi 2.000 euro al meseLa RAI è un punto di riferimento per tutto il popolo italiano: tanto da un punto di vista televisivo (ma non solo), perché ha sempre accompagnato lo sviluppo delle tv (e delle radio) fin dalla loro nascita, sia dal lato economico perché il canone è una costante tassa fissa che viene pagata dai cittadini allo Stato pe poter godere dei suoi servizi.RAIcon: 1,700€ con, main(Ansa Foto) – Cityrumors.itOggi, però, la Radiotelevisione Italiana diventa anche un’occasione per tutti quei ragazzi, che hanno ottenuto ildi scuola superiore, per ottenere un posto di lavoro ben retribuito. Di recente, infatti, è stato pubblicato un avviso di selezione per l’assunzione di giovaniti.