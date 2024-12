Linkiesta.it - La Commissione Ue è sulla strada giusta per la neutralità climatica, ma non basta

Secondo la, l’obiettivo dell’UE dientro il 2050 non potrà essere raggiunto solamente evitando le emissioni di gas serra. Lasostiene quindi misure come la cattura e lo stoccaggio del carbonio (Ccs), la cattura e l’utilizzo del carbonio (Ccu) e la rimozione della CO2 dall’atmosfera. Il Centro per le politiche europee (Cep) ritiene che queste misure siano ragionevoli.«L’uso di queste tecnologie, ancora costose, può dare un importante contributo al raggiungimento dellaentro il 2050. Questi passi possono rendere neutrali dal punto di vista climatico i processi industriali difficilmente abbattuti e neutralizzare le emissioni rimanenti rimuovendo la CO2 dall’atmosfera», afferma l’ esperto giuridico del Cep Götz Reichert, che ha analizzato la comunicazione dellainsieme all’economista del Cep André Wolf e all’esperta in materia ambientale del Cep Svenja Schwind.