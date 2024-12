Giovanni Nappi nel Consiglio nazionale del Terzo settore | rappresenterà la Regione Campania

Leggi su Ildenaro.it

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone ha firmato il decreto per il rinnovo della composizione deldel. Si tratta dell’organismo istituito in Italia per garantire il confronto e la collaborazione tra lo Stato e le organizzazioni che operano nelnon profit. È previsto dal Codice deled è composto da rappresentanti del governo, delle regioni, delle province autonome e delle principali reti associative del. Quale rappresentante per le autonomie regionali e locali è stato nominato, della. “Sono felice di condividere con voi la mia nomina a Componente deldel– ha affermato-. Per me una straordinaria opportunità di rappresentare e sostenere ilche da sempre considero fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese.