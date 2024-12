Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Da Gimenez a Castro: ecco le mosse in attacco?

Leggi su Pianetamilan.it

Ilpotrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo, con importanti movimenti insia in uscita che in entrata. La società rossonera sembra pronta a rivoluzionare il reparto offensivo, con diversi giocatori destinati a lasciareo e nuovi obiettivi già sotto osservazione. Luka Jovic potrebbe salutare ilgià durante la finestra invernale di mercato, vista la sua difficile integrazione nel sistema di gioco rossonero. Situazione simile per Noah Okafor, che finora non ha brillato come ci si aspettava. Inoltre, la possibilità di un ritorno di Tammy Abraham appare complessa: la Roma, infatti, potrebbe chiedere cifre elevate per l’attaccante inglese. A quel punto, resterebbero solo Alvaro Morata e Francesco Camarda, giovane stella del talento italiano ma ancora troppo giovane per caricarsi l’rossonero sulle sue spalle.