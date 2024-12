Lanazione.it - A 92 anni è sola il giorno di Natale, i carabinieri le portano un giradischi e ascoltano musica insieme

Leggi su Lanazione.it

Città di Castello (Perugia), 25 dicembre 2024 – Una bella storia all’insegna della solidarietà e la vicinanza alle persone. Arriva da Città di Castello, dove ihanno portato i loro auguri alla signora Lidia, 92, attrice di teatro e cinema in passato,neldi. Alla signora Lidia i militari hanno portato in dono une tre dischi con le sue canzoni preferite. Anche il comune ha aderito all'iniziativa con un calendario di Frate Indovino ed un catalogo della mostra dei Presepi simboli della tradizione. "Che bella giornata. Grazie" la reazione dell'anziana secondo quanto si legge in una nota dell'Arma. Lidia Marioli, 92, con un passato da artista nel mondo dello spettacolo a teatro e al cinema con prestigiose collaborazioni anche con il grande Totò.