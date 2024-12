Ilrestodelcarlino.it - Vento forte e burrasca. Albero cade su un’auto. Donna salva per miracolo

, neve, pioggia e mareggiate nell’antivigilia di Natale lungo la fascia costiera e nelle località collinari. A causare i maggiori disagi è stato ilche ha abbattuto numerosi alberi caduti su strade provinciali e comunali del territorio. A Cossignano è stata sfiorata una tragedia. Sulla strada provinciale Mezzina una raffica diha abbattuto unche ha centratoin transito, sfondando il parabrezza. La conducente è rimastasamente illesa. Sul posto è intervenuto il personale del Comune e della Provincia, per liberare la carreggiata e i carabinieri per i rilievi di legge. A Cupra Marittima diverse famiglie in zona via dei Pini sono rimaste senza energia elettrica, poiché la caduta di un grosso pino a ha abbattuto il cavo dell’energia elettrica. Sono interventi i vigili del fuoco, il personale dell’Enel e della polizia locale.