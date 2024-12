Tennis promessa di matrimonio per De Minaur e Boulter | l’annuncio social

Leggi su Sportface.it

Il mondo delsta vivendo un momento di pausa e di preparazione per quella che sarà la nuova stagione, al via tra non molto. Un momento perfetto per Alex Dee Katie, che ne hanno approfittato per annunciare il fidanzamento ufficiale, con tanto di anello edi. Una tappa importante nella vita dell’australiano, entrato quest’anno per la prima volta in top-ten Atp, e la britannica, attuale numero 23 del ranking Wta: i due formano una coppia ormai dal 2020, e a Wimbledon hanno anche partecipato insieme nel doppio misto.del fidanzamento ufficiale è arrivato su Instagram, con un selfie in cui lei ha il braccio appoggiato attorno a lui mostrando anche l’anello al dito. “Abbiamo tenuto nascosto un piccolo segreto.”, la didascalia del post, mentre nei commenti sono subito arrivate le congratulazioni anche da parte dei colleghi, tra cui Kokkinakis e Kalinskaya.