Ritiro del verde anche a domicilio

Addio viaggi in discarica, chi ha il giardino a Concorezzo, adesso, può scegliere ilporta a porta del. Nuovo servizio Cem a pagamento, 120 euro l’anno o 130 secondo la capienza dei bidoni che si richiederanno. Il nuovo corso scatterà a marzo, ma la prenotazioni si aprono a gennaio. Il servizio avrà frequenza quindicinale, fino a novembre per un totale di 21 passaggi. "L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di potenziamento della gestione dei rifiuti in città, a partire da Ecuosacco – dice Walter Magni, assessore all’Ambiente –. In dodici mesi abbiamo registrato la riduzione di oltre il 50% della frazione secca". Richieste all’indirizzo [email protected] entro il 20 gennaio. Bar.Cal.