Rifiuti verso il nuovo piano | Sacchetti più piccoli per carta e plastica

Cassonetti anche per, ma con una ’bocca ridotta’: perda 30 litri o al massimo da 60-70. Non comunque quelli attuali da 110 litri. È uno dei particolari emersi nel corso della Commissione suidi ieri pomeriggio nella quale l’assessore all’Ambiente Vittorio Molinari ha risposto alle domande dei consiglieri. Confermata l’indiscrezione inoltre sui cassonetti nei viali intorno al centro storico (non all’interno): saranno 30 coppie per, disponibili per chiunque abbia la card. Mentre l’intenzione, nel perimetro urbano, è di piazzare le batterie di cassonetti completa a non più di 200 metri da ogni abitazione. Ma solo dopo che sarà verificata l’efficacia dei carrellati. Meno certe invece le cifre sui costi della nuova raccolta. "In questo momento – ha detto Molinari – non siamo in grado di formulare una cifra per le eventuali spese aggiuntive".