Thesocialpost.it - Pretende soldi da Babbo Natale e accoltella un vigilante: arrestato

Leggi su Thesocialpost.it

Un episodio di violenza ha turbato l’atmosfera natalizia nel Villaggio dia Bari, dove un addetto alla sicurezza di 25 anni è stato ferito con un coltello. L’aggressione sarebbe avvenuta a seguito di una lite scaturita da una richiesta di denaro. Il presunto responsabile, dopo aver chiesto una foto a un uomo travestito da, avrebbe preteso dei. Alla reazione negativa, la situazione è degenerata, culminando con il ferimento dell’addetto alla sicurezza, colpito al petto.Leggi anche: Padova, slitta difermata dai carabinieri: non è in regola col nuovo codice della stradaIl pronto intervento del 118L’uomo ferito è stato trasportato al Policlinico di Bari grazie al rapido intervento del personale del 118. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.