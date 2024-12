Ilrestodelcarlino.it - "Pari giusto con la Fermana. Bene il girone d’andata"

Un tempo a testa, un punto per uno.e Castelfidardo tornano a muovere la classifica. Sul finire della sfida il Castelfidardo ha avuto la possibilità di portare a casa anche i tre punti, ma Matteo Boccaccini non è riuscito a gonfiare la rete come gli era successo a fine primo tempo contro l’Avezzano. "Ho rischiato di fare gol a un minuto dalla fine - racconta il difensore -. La palla su un calcio d’angolo ha attraversato tutta l’area, sono riuscito a stopparla sul secondo palo, a rientrare e poi tirare a giro, ma è uscita di poco. Peccato, perché avremmo portato a casa tre punti importanti per la salvezza". L’ultima azione di un secondo tempo che ha visto più(raggiungendo ilcon la punizione di Bianchimano con la barriera dei fidardensi non esente da colpe), mentre nella frazione iniziale era stato il Castelfidardo a essere protagonista del match con il gol del vantaggio segnato da Nanapere.