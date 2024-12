Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il nodo della cessione. Torna in lizza la "cordata" toscana

Nella sede pisana del Gruppo Bulgarella si sta lavorando alacremente per trovare una via d’uscita dalla, la più "morbida" possibile, cercando, però, di concludere l’operazione primaprossima scadenza federale di febbraio, quando serviranno parecchi soldi per pagare stipendi, contributi ed oneri vari. Nonostante che la squadra navighi in cattive acque e la società sia quasi obbligata a passare la mano a causa delle serie condizioni di salute del presidente Bulgarella, non passa giorno che non arrivi una manifestazione di interesse per l’acquisto. Per quel poco che trapela dalla stanza dei "bottoni", si sa che, oltre al gruppo americano, sarebbe sempre in piedi la proposta avanzata da parte di una non ben identificata ". Mentre ha categoricamente smentito l’interessamento il presidente del Ragusa, l’imprenditore Gaetano Cutrufo.