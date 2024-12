Gamberorosso.it - La trattoria nascosta nella montagna di Bacoli che fa assaporare il mare

Con il nome “catagna”, gergalmente, ci si riferiva all'anfratto sottomarino in cui i pesci si nascondevano tentando disperatamente di sfuggire alla cattura dei pescatori. Mai nome per un ristorante fu più adatto e, chi si trova dalle parti di, in particolarezona di Punta Pennata, può capire il perché.Un'insegna piccola piccolaIncastonata, La Catagna non si fa trovare subito. Bisogna percorrere un po’ di strada, superare l'ingresso della Piscina Mirabilis - una grande cisterna d'acqua potabile costruita dagli antichi romani - e tra scale e vicoletti, magari chiedendo qualche indicazione, ci si trova davanti l'insegna su una piccola porticina. Una porta che, però, si apre verso l'infinito, catapultando l'ospite in uno scenario pittoresco dove ogni elemento sembra irreale per quanto sia tutto così sorprendentemente bello e magico.