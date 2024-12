Ilrestodelcarlino.it - La Luce di Betlemme portata dagli scout a Palazzo Albornoz

Ladiè tornata ad illuminare il municipio di Cesena. Lasimbolo di pace e fratellanza, accesa con la mapada ad olio della Chiesa della Natività a, è statada una delegazione Masci (Movimento AdultiCattolici Italiani) e Agesci, accolti nella Sala degli Specchi dal presidente del Consiglio comunale di Cesena, Filippo Rossini, insieme al sindaco Enzo Lattuca, alla giunta e ai consiglieri. All’incontro è intervenuto anche il vescovo Douglas Regattieri che, da parte sua, ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta in questi anni ricordando il contenuto del messaggio per la pace scritto da papa Francesco che ha per tema il debito, internazionale. "È nostro dovere – commenta il presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini – accogliere questadal grande significato con l’augurio che il nuovo anno possa contribuire alla costruzione della pace.