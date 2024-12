Ilrestodelcarlino.it - Irpef, Imu e Tari: disco verde ai rincari delle tasse a Pesaro. Ecco quanto pagheremo

, 24 dicembre 2024 – Sui 2,2 milioni di euro di gettito fiscale in più che il Comune diincasserà avendo aumentato l’aliquota(per i redditi tra i 9mila e i 15mila euro l’anno), l’Imu e la tassa di soggiorno, ieri in Consiglio comunale, c’è stata la resa dei conti. In senso stretto. A farli è stata la consigliera di Fratelli d’Italia Cristina Canciani, commercialista: “Prendiamo l’Imu – ha osservato – di un negozio in via Giolitti con una rendita di 2020 euro. Con la soppressione dell’aliquota agevolata, per cui si passerà dallo 0,96 all’1,06, avremo un aumento di 117 euro annui, da 1120 a 1237 euro. Un negozio in via Branca avrà un aumento di 168 euro. Se prendiamo un piccolo capannone di una ditta artigiana che paga ora 2.430 euro si passerà a 2.684 euro: un aumento di 254 euro”.