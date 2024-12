Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Dunkirk, Martedi 24 Dicembre 2024

24sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore. Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,, un'opera maestosa diretta da Christopher Nolan, vincitrice di 3 Oscar, che racconta con intensità e visionetografica senza precedenti la storica Operazione Dynamo. Nel 1940, con le forze britanniche intrappolate sulle spiagge di Dunkerque e circondate dall'esercito nazista, la narrazione si sviluppa attraverso tre prospettive: terra, mare e aria. Ogni elemento si intreccia in una sinfonia di tensione e speranza, con soldati in lotta per la sopravvivenza, marinai che mettono a rischio la propria vita per il salvataggio e piloti che sfidano il nemico nei cieli. Nolan trasforma il dramma della guerra in un'esperienza immersiva ed emotiva, rendendo omaggio al coraggio umano e alla resilienza.