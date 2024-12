Ilrestodelcarlino.it - Godiamoci Khalil aspettando il pivot

Fuga da Alcatraz. Se attraverso le ‘fogne’ o andando via con un elicottero, poco importa. L’importante è tornare al piano di sopra. Perché la partita dell’altro pomeriggio contro Cremona è stata la cartina tornasole che racconta e certifica che è una balla galattica la teoria secondo la quale "il campionato di A2 è meglio di quello di A1". E il demerito di quella specie di ruvida corrida a cui si è assistito al palas, non è sicuramente della formazione di Leka. Si vede che la squadra si è compattata e c’è una unità e collaborazione fra i vari giocatori. Un passo avanti non da poco, anche se ancora manca una intensità difensiva costante. Ma un problema non piccolo resta sul tavolo e fra l’altro non è facile da risolvere: De Laurentis da solo non basta per presidiare l’area dei tre secondi, luogo di scorribande: si sente la mancanza di un giocatore che sappia lavorare spalle a canestro e che ponga anche fine al dominio degli avversari nella lotta a rimbalzo.