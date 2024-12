Ilfattoquotidiano.it - Delitto di via Poma: “Il portiere Pietro Vanacore ha rivelato la verità su Simonetta in una lettera rimasta segreta fino ad ora”

C’è un uomo che non è mai uscito dalla scena deldi Via, ildell’elegante palazzotto romano che ospitava l’ufficio sede dell’Aiag in cui fu trucidata il 7 agosto del 1990Cesaroni. Sin dal primo momento ealla tragica e decisamente strana morte, avvenuta nel 2010, ilè stato al centro delle indagini e anche dell’inchiesta, la seconda per l’omicidio diche vedeva come imputato il fidanzato di lei Raniero Busco. Busco è stato scagionato perché innocente, come è accaduto anche ache fu il primo su cui caddero tutti i sospetti, all’epoca. Solo che lui a differenza di Busco non ci andò neanche a processo. Gli inquirenti lo scarcerarono dopo pochi giorni, possiamo immaginare perché certi di non rilasciare un assassino a piede libero.