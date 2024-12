Lettera43.it - Chi sono i possibili successori di Papa Francesco

È cominciata sottotraccia la corsa alla successione di: certo, il pontefice a oggi non ha manifestato l’intenzione di lasciare l’incarico come fece Benedetto XVI, ma va tenuto comunque conto dell’avanzare dell’età di Bergoglio che lo scorso 17 dicembre ha compiuto 88 anni. Dal 24 dicembre sera, con l’apertura della porta santa di San Pietro, prende il via un Giubileo che sarà certamente una sfida per l’anziano pontefice, ma del resto, da questo punto di vista, c’è da credere che i continui impegni oltre a essere una fonte di fatica, costituiscano per ilanche una potente spinta motivazionale a proseguire con il suo magistero.(Getty Images).Gli inciampi di, tra salute e uscite non ortodosseTuttavia,ha raggiunto un’età che non consente voli pindarici sul futuro, per quanto la lucidità del vescovo di Roma non sia venuta meno; nonperò mancati gli incidenti di percorso, anche in questi ultimi giorni.