Ilgiorno.it - Appello di Procura, tribunale e avvocati al ministro Nordio: “Più risorse e uomini per Bergamo”

, 24 dicembre 2024 –e associazioni forensi disi sono unite per inviare aldella Giustizia Carlounperché vengano garantite maggiorie per denunciare "una situazione di grave e persistente carenza di organico che sta compromettendo il regolare funzionamento dell'amministrazione del circondario di". La richiesta Il documento sottolinea come l'attuale carenza di personale, sia amministrativo che giudiziario, comporti "una progressiva perdita di efficienza del sistema giustizia, con pesanti ripercussioni sui cittadini e le imprese che si affidano alper la tutela dei propri diritti". "Sono necessari interventi concreti da parte del Governo e delle istituzioni competenti, tra cui l'immediata copertura dei posti vacanti e un piano strutturale per garantireadeguate nel lungo termine", sottolineano gli autori della lettera.