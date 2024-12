Metropolitanmagazine.it - Toni Ruiz succede a Isak Andic e diventa presidente ad interim di Mango

Dopo la scomparsa di, fondatore di, il brand è passato in mano a, amministratore delegato e vicedel CdA del brand. Lo ha annunciato l’azienda in un comunicato stampa, pubblicato nella giornata di oggi.alla guida didopo la morte diè innel 2015 come CFO. E così è stato fino alla sua nomina a CEO.ndo “il primo dirigente dell’azienda dopo la decisione didi ritirarsi dalla direzione esecutiva”. Oltre a lui, anche l’organo di controllo supremo diè il Consiglio di Amministrazione. In primis c’è l’Amministratore Delegato e Vice(attraverso la sua società Ionian Investments). Inoltre, i direttori esecutivi Jonathan, Daniel López e Margarita Salvans. Inoltre, presenti anche i direttori indipendenti Jordi Canals (professore edel Center for Corporate Governance della IESE Business School), Jorge Lucaya (socio fondatore di AZ Capital), Jordi Constans (direttore ed ex direttore di varie società nazionali e internazionali).