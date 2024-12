Ilnapolista.it - Spalletti: «Il Napoli è tornato a competere per lo scudetto, ha un allenatore fortissimo e un’identità»

Lucianoè intervenuto nella serata di ieri alla Domenica Sportiva, noto storico programma del weekend che analizza la giornata di campionato appena conclusa (anche se oggi si giocheranno altre due gare ndr). Nel salottino Rai gli sono state poste diverse domande e spunti di riflessione sul nostro campionato e sulla sua ex squadra, il, ora al secondo posto in classifica con 38 punti in 17 giornate di campionato.: «Conte, come l’ambiente di»Di seguito un estratto del suo intervento su Rai 1:Su Dybala:«Dybala, lo sanno tutti, è un giocatore che può far girare una squadra intera perché ha tecnica, relazionalità con tutta la squadra e qualità ogni volta che gli capita la palla sul piede. Ha confidenza con il gol. Gli manca solo un po’ di struttura, un po’ di fisicità, ma è un calciatore top.