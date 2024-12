Secoloditalia.it - Richard Gere ha perso con Salvini ma straparla: “Non vede la sofferenza”. Poi da Fazio ci ripensa

Non molla la sua crociata ‘nale’ contro Matteo, in Italia per presentare il nuovo film di Paul Schrader, che loprotagonista Oh Canada, paladino dell’accoglienza senza se e senza ma, non si rassegna all’assoluzione del ministro leghista. Il fatto non sussiste – hanno decretato i giudici di Palermo – non c’è stato alcun sequestro dina a bordo dell’Open Arms nel 2019. Ma per l’ex american gigolo, oggi santone tibetano, testimone di lusso al processo, la verità è un’altra. Almeno nell’intervista a La Stampa dove torna a sparare a zero contro i ‘cattivi’. Ha nostalgia di quando, a favore di telecamere, salì a visitare l’imbarcazione della Ong spagnola al largo di Lampedusa. Ma ospite daa Che Tempo che fa sulla Nove evita accuratamente l’argomento, deludendo chi si aspettava un altro spot anti-ano di fine anno.