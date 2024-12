Liberoquotidiano.it - Richard Gere da Fazio, travolti dagli insulti: "Il business dell'accoglienza allarga il cuore"

Non una parola su Open Arms e Matteo Salvini, di cui è stato pubblico accusatore. L'intervista dida Fabioa Che tempo che fa, sul Canale Nove, è tutta incentrata sulla vita e la carriera del divo di Hollywood, simpatizzante democratico dichiarato, sostenitorea ong spagnola e pro-immigrazione. Un'evidente delusione per chi sperava di festeggiare in onda la condanna del vicepremier leadera Lega, che poche ore prima a Palermo è però stato assolto con formula piena perché "il fatto non sussiste". "Alla fine è stato costretto a parlare di Pretty woman", ha ironizzato qualcuno sui social. L'interprete di Ufficiale e gentiluomo ha tessuto le lodia moglie e si è concesso sì una incursione nella politica, ma solo quella americana. Ovviamente contro Donald Trump: "Sono stato recentemente a Washington per un evento speciale a favore del Tibet in cui è stato reso onore al Dalai Lama e in cui era presente anche Nancy Pelosi.