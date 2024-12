Ilgiorno.it - Rapine, risse e aggressioni a sfondo sessuale: in manette il branco che per mesi ha tenuto sotto scacco Cremona

, 23 dicembre 2024 – Polizia e carabinieri con una operazione congiunta hanno arrestato all'alba di oggi cinque giovani maghrebini: sono loro, stando agli accertamenti eseguiti, gli elementi del “” che, per settimane dallo scorso agosto a novembre, ha seminato il panico atrain centro,a colpi di bottigliate, intimidazioni e furti. Hanno tra i 18 e i 20 anni: tre erano momentaneamente ospiti di una cooperativa sociale cittadina e lì sono stati ammanettati; il quarto, senza fissa dimora, è stato rintracciato alle porte della città; e al quinto, già finito in carcere perché era stato arrestato all'inizio dello scorso novembre in esecuzione della misura cautelare per una tentata v iolenza se ssuale commessa ai danni di una giovane cremonese, il provvedimento è stato notificato a Cà del Ferro.