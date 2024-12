Mistermovie.it - Mister Movie | James Gunn e Mike Flanagan al Lavoro su “Clayface”: Un Film Ricco di Promesse

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., co-presidente dei DC Studios, e il celebre scrittore horrorcollaborano per portare sul grande schermo un progetto incentrato su, il celebre supercriminale mutaforma della DC Comics, con un’uscita prevista per settembre 2026.sulinizialmente non aveva in programma di realizzare unsu, ma tutto è cambiato quando il talentuoso scrittore, noto per opere come The Haunting of Hill House e Doctor Sleep, gli ha presentato un’idea originale e convincente.In un’intervista a io9,ha raccontato: “Non pensavo di fare unsu, maè arrivato con questa idea incredibile. La prima bozza era già fantastica, e la seconda ancora di più.