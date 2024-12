Pianetamilan.it - Milan, il duro attacco di Cardinale all’Inter e la risposta dei nerazzurri

La 'Harvard Business School' di Boston (Massachussets - U.S.A.), ovvero una delle più importante scuole universitarie di economia al mondo, ha realizzato un 'case study' sule, a tal proposito, ha ottenuto delle dichiarazioni da gran parte del management del club di Via Aldo Rossi. Quelle che hanno fatto più rumore, ha fatto notare il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sia per il periodo di contestazione in cui vengono rivelate sia per il contenuto delle dichiarazioni, sono state quelle di Gerry. Il managing partner del fondo RedBird, nonché proprietario del, ha spiazzato tutti così. «Vincere campionati è ovviamente un obiettivo importante. Ma bisogna bilanciare questo con il vincere con intelligenza - ha sentenziato-. L’Inter ha vinto lo Scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta: è davvero questo quello che vogliamo?!».