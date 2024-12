Lanazione.it - L’Orvietana vince il derby. Ma Trestina dà battaglia

ORVIETANA 10 ORVIETANA: Formiconi, Caravaggi, Mauro, Ricci, Congiu, Paletta, Esposito (66’ Simic), Orchi, Coulibaly (46’ Sforza), Fabri (46’ Panattoni), Caon. All. A. Rizzolo S. C.: Fratti, Giuliani, Bucci (81’ Nuti), Serra (69’ Dottori), De Meio, Sensi (66’ Borgo), De Souza, Marcucci (79’ Arduini), Mencagli, Ferri Marini, Lisi. All. S. Calori Arbitro: Cosimo Papi di Prato (Cantile – Lombardi) Marcatori: Caon (O) 10’ ORVIETO - Il“nord vs sud“ dell’Umbria va alche la spunta su unostinato a non cedere fino all’ultimo secondo. Ma, che si è trovata di fronte una squadra tosta, animata dalle identiche intenzioni e capace di andare a segno con una rete spettacolare realizzata da Caon dopo dieci minuti di gioco. Nata da una veloce azione sulla destra con palla servita a Coulibaly, bravo a confezionare un traversone teso, a mezz’altezza, sul quale si è avventato il quest’oggi incontenibile numero undici con un anticipo perentorio sul diretto avversario e un tocco, a ogni modo, imparabile per Fratti.