Sport.quotidiano.net - La prossima gara. C’è la Sampdoria. Un migliaio di tifosi pronti alla trasferta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un Santo Stefano diverso. Oltre undicarrarini ha già scelto di passarlo a "Marassi" a fianco della propria squadra del cuore. La sfida del 26 dicembre in orario serale (ore 20:30) contro lasta raccogliendo tantissime adesioni e vedrà un settore ospiti tinto di gialloazzurro. La truppa di mister Calabro si è rimessa subito al lavoro per preparare al meglio questo match di grande prestigio. Il tecnico pugliese ritroverà Giovane, che ha scontato il turno di squalifica, ma difficilmente potrà contare su qualche recupero in difesa dove stanno mancando contemporaneamente Coppolaro, Guarino e Imperiale. Si spera di riavere almeno il capitano a disposizione per lainterna del 29 dicembre contro il Cesena ma non ci voleva proprio questa serie di defezioni concentrate in un unico reparto, fra l’altro proprio in un periodo caratterizzato da un calendario fitto di incontri (3 in 8 giorni).