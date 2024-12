Tpi.it - L’a.d. di Intesa Sanpaolo Carlo Messina: “I governi si tengano fuori dagli accordi tra le banche”

, amministratore delegato di, ha invitato ia smettere di interferire neglitra gli istituti di credito, lasciando alle competenti autorità di regolamentazione l’approvazione delle operazioni e agli azionisti la libertà di “determinare il loro futuro”.L’a.d. della più grande banca italiana ha commentato così, in un’intervista al quotidiano britannico Financial Times, l’opposizione politica di Berlino e Roma alle acquisizioni da parte della concorrente UniCredit della tedesca Commerzbank e della milanese Banco Bpm.“Inon possono scegliere in base ai loro gusti” ma “dovrebbero intervenire solo nei casi in cui è in gioco la stabilità finanziaria”, ha spiegatoal Financial Times. Sono invece gli azionisti, ha aggiunto l’amministratore delegato di“che investono nelle aziende” e “che determinano il loro futuro”.