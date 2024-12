Sport.quotidiano.net - Il Perignano trova un muro. A Camaiore senza punti

POL.2 FRATRES0 POL.: Barsottini, Borgia, Belli, Granaiola (45’st Zavatto), Zambarda, Velani, Anzilotti, Amico (40’ st Bacci), Chiaramonti, Da Pozzo, Nardi (31’ st Kthella). All.Cristiani. FRATRES: Serafini, Ricci, Mogavero (31’ st Mariani), Gamba (24’ st Cutroneo), Genovali, Lucaccini, Meucci (31’st Rotunno), Regoli (31’ st Misseri), Taraj, Viola, Rossi. All. Falivena. Arbitro: Mauro di Pistoia. Marcatori: al 15’pt Nardi,12’st Chiaramonti.– Con un gol per tempo la squadra di Pietro Cristiani supera i Fratrese inizia con una vittoria il girone di ritorno che li vede dominare il campionato. Per i rossoblù perignanesi una sconfitta quasi inevitabile anche se la squadra ha dato il massimo cercando, in particolare nel secondo tempo, di accorciare le distanze per rimettere in discussione l’esito della partita.