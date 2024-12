361magazine.com - Il Nefertiti lift è la nuova mania delle celebrities: viso e collo perfetti in una sola seduta

Ilè un trattamento innovativo e non invasivo che ringiovanisce e dona eleganza al volto. Parla l’espertoSi chiamae prende il nome dalla celebre Regina d’Egitto nota per il suosottile ed elegante e il volto scolpito come un’opera d’arte.Si tratta di uno dei trattamenti più interessanti nel segmento della medicina estetica, nonché tra quelli più gettonati – e apprezzati – dallee dalle attrici Hollywoodiane. Il suo grande plus è la capacità diare e migliorare l’aspetto dele della linea mandibolare, regalando al volto non solo un’immediata giovinezza, ma anche un’indiscutibile eleganza.Ma in cosa consiste esattamente il? Ne abbiamo parlato con il Dott. Gennaro Barbuto, Chirurgo, medico estetico e docente di Master all’Università Federico II di Napoli.