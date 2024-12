Il must delle Vacanze di Natale? Il teatro. Parla Ciro Florio, protagonista del backstage per il make up

Leggi su Ildenaro.it

It’s Christmas Holidays Time.. c’è chi trascorre i giorni di vacanza in viaggi d’oltreoceano verso mari caraibici o metropoli di grido od in località montane per praticare gli sport invernali o semplicemente in casa per godere del tepore familiare ma c’è anche chi preferisce la soluzione “No Stop “ continuando a coltivare il proprio lavoro perché rappresenta la sua grande passione di vita! E’ quanto accade per, il mago delup and hair stylist ,con il suo eccellente team, nel suo settore, per tutto il periodo natalizio deldei teatri più in voga della città di Napoli e non solo.Maestro, come nasce l’amore per il?Fin da bambino ero attratto dalma più che dal palcoscenico, ero affascinato da ciò c’era dietro, ovvero da una moltitudine di personaggi, dallo scenografo al costumista al coreografo, ai macchinisti che operando individualmente ma in sinergia costruttiva, rendevano possibile la rappresentazione di una performance.