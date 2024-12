Fiumicino il ricordo di Massimo e Claudio Di Biase | il mare li porta via e piange un’intera città

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 dicembre 2024 –oggi si è svegliata un po’ più fredda, più grigia e con un peso sul cuore. Come quel freddo che ti entra dentro, nelle ossa, e chi vive illo conosce bene. Così come lo conoscevanoDi, i due pescatori che hanno tragicamente perso la vita ieri (leggi qui) quando la loro barca si è rovesciata nelle acque di.Proprio in quelle acque che hanno solcato iltante volte, perre avanti il loro lavoro con costanza e dedizione:a bordo della vongolara “Sette fratelli” erano pescatori esperti, conosciuti da tutta la, non solo nell’ambito del settore ittico., 62 anni, ha sempre fatto questo mestiere, che ha poi tramandato al figlio, un giovane di 29 anni, il cui destino era già scritto: sarebbe diventato un pescatore proprio come suo padre.