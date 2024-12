Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni turche: Tarik accoltellato in carcere da Galip

Appuntamenti ricchi di adrenalina ci attendono con i nuovi episodi di. Nelle prossime puntate riflettori puntati su, che dopo essere finito incon l’accusa di aver ucciso Ozan si troverà faccia a faccia con. Mentre il fratello di Kemal cercherà di ottenere dal padre di Emir informazioni su Kozcuo?lu, l’altro mediterà un piano per ucciderlo.incontranelle prossime puntateIl fratello di Kemal e Zeynep e il padre di Emir saranno detenuti nello stesso, e il loro incontro sarà inevitabile. Non si tratterà però di un incontro amichevole, visto cheapprofitterà dell’occasione per estorcere ainformazioni sul figlio. Quest’ultimo, da parte sua, mediterà vendetta nei confronti dell’altro detenuto.La storyline prenderà il via nel momento in cuiverrà a sapere che Emir starà per recarsi ina trovarlo.