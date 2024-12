Liberoquotidiano.it - "Ci provo da 18 anni. Ora tutti hanno visto": Thais Wiggers stronca Mammucari dopo Belve

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non ci va giù leggera,. L'ex velina bionda brasiliana di Striscia la notizia, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 dice la sua sul suo ex marito Teol'intervista finita malissimo asu Rai 2, con il conduttore che ha lasciato lo studiouna decina di tesissimi minuti con tanto di vaffa all'indirizzo di Francesca Fagnani. "Ho capito che nel momento dell'intervistala persona con cui ioa dialogare da 18", sono le dure parole di, al centro di uno scontro con l'ex compagno per la loro figlia Julia. Proprio perché incinta della bimba, laaveva deciso di lasciare Striscia (dove ballava in coppia con Melissa Satta). Una scelta non facile ma dettata anche dal rapporto molto intenso con: "Noi ci siamo veramente amati tantissimo, c'era molta passione, abbiamo due caratteri forti, non ci sonno mezze misure per noi ed è stata una storia turbolenta.