Ilrestodelcarlino.it - Cervia, tassa di soggiorno. Aumenta l’imposta: "Investiamo sul turismo"

"La decisione direè stata presa all’unanimità dalla giunta e condivisa in via preliminare con le associazioni degli albergatori con l’obiettivo di investire sulla promozione turistica e gli eventi per dare l’acceleratore alla promozione della località e dei servizi turistici che la nostra località può offrire". Così l’assessora al Bilancio Federica Bosi spiega la scelta diredi. E aggiunge che "diè vincolata a promozione turistica e manutenzione: su questi due segmenti segneremo un cambio di passo perché la città ne ha bisogno dopo anni di incertezze e di rallentamenti causati prevalentemente da calamità naturali". La giunta specifica che le azioni saranno condivise con le associazioni di categoria. L’aumento delfa parte della proposta di bilancio2025-2027 e dovrà essere approvato dal Consiglio comunale nei primi mesi del 2025.